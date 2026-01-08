Haberler
Tarım Kredi aktüel kataloğu yayınlandı: Kampanyalar 15 Ocak'a kadar geçerli olacak! İşte fırsatlar
Tarım Kredi Marketlerinde ocak ayı fırsatları başladı. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirime giren ürünler market raflarındaki yerini aldı. Tereyağı, ayçiçek yağı, zeytin, tavuk, çay, deterjan ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde sunulan kampanya 15 Ocak'a kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi aktüel haftanın fırsat ürünleri...