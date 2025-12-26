Tarım Kredi Kooperaitf Market indirimleri başladı! 31 Aralık’a kadar: Temizlik ve temel gıdada fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın son kampanyasında temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları aşağı çekti. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak aktüel indirimlerde, gıdadan temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi aktüel listesindeki indirimli ürünler...