TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...

Tarım Kredi Kooperatif Market,15 Mart!a kadar geçerli Ramazan kampanya broşürünü açıkladı. Bu özel indirim döneminde süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bunun yanı sıra kahve makinesi, süpürge, ütü, ayakkabılık ve kitaplık gibi çeşitli ev eşyalarında da cazip indirimler bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Market'in Ramazan'a özel güncel aktüel broşürü ve detaylı fırsatlar!