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TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart'a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
08:16
TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart'a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Mart'a kadar geçerli olacak Ramazan kampanya broşürünü duyurdu. Ramazan ayına özel olarak temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde avantajlı fırsatlar öne çıkarken, kahve makinesi, süpürge ve ütü gibi ev eşyalarında da çeşitli indirimler yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 15 Şubat - 15 Mart Ramazan fırsatları ve detaylı liste!