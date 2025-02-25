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Haberler Yaşam TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart'a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 08:16

TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart'a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Mart'a kadar geçerli olacak Ramazan kampanya broşürünü duyurdu. Ramazan ayına özel olarak temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde avantajlı fırsatlar öne çıkarken, kahve makinesi, süpürge ve ütü gibi ev eşyalarında da çeşitli indirimler yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 15 Şubat - 15 Mart Ramazan fırsatları ve detaylı liste!

TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...

Tarım Kredi Kooperatif Market,15 Mart!a kadar geçerli Ramazan kampanya broşürünü açıkladı. Bu özel indirim döneminde süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bunun yanı sıra kahve makinesi, süpürge, ütü, ayakkabılık ve kitaplık gibi çeşitli ev eşyalarında da cazip indirimler bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Market'in Ramazan'a özel güncel aktüel broşürü ve detaylı fırsatlar!

TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL RAMAZAN İNDİRİMLERİ
  • Yarım Yağlı Süt (1L): 27,50₺
  • Yarım Yağlı Yoğurt (2500G): 79,90₺
  • Organik Yumurta (10'lu): 79,00₺
  • Şişe Ayran (1500 ML): 39,50₺
  • Kırma Yeşil Zeytin (400G): 79,90₺
  • Süzme Peynir (850G): 125,00₺
  • Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000G): 159,00₺
  • Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000G): 175,00₺
  • Kaymak (200G): 54,90₺
  • Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (500G): 134,90₺
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TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL RAMAZAN İNDİRİMLERİ
  • Domates Salçası (830G) (350₺ üzeri alışverişlerde): 26,90₺
  • Buğday Unu (5KG): 84,50₺
  • Osmancık Pirinç (2,5KG): 114,90₺
  • Yeşil Mercimek (1KG): 51,90₺
  • Baldo Pirinç (1KG): 67,50₺
  • Kuru Fasulye (1KG): 58,90₺
  • Barbunya (1KG): 79,90₺
  • Kırmızı Mercimek (1KG): 39,90₺
  • Pilavlık Bulgur (1KG): 22,95₺
  • Nohut (1KG): 48,50₺
  • Tepsi Kadayıf (400G): 49,90₺
  • Güllaç (300G): 74,50₺
  • Şekerpare Tatlısı (250G): 27,50₺
  • Kemalpaşa Tatlısı (250G): 25,90₺
TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL RAMAZAN İNDİRİMLERİ
  • Dondurma Çeşitleri (500ML): 84,90₺
  • Helva Çeşitleri (500G): 51,90₺
  • Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500G): 84,90₺
  • Altın Filiz Çay (3000G): 515,00₺
  • Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380G): 42,50₺
  • Kakao Fındık Kreması (500G): 54,90₺
  • Çiçek Balı (450G): 99,90₺
  • Tahin (600G): 89,90₺
  • Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500G): 96,90₺
  • Şerbet (1L): 21,90₺
  • Limonata (1L): 22,90₺
  • Limonata Karadut Aromalı (1L): 24,90₺
  • Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri (1L): 19,90₺
TARIM KREDİ RAMAZAN FIRSATLARI: 15 Mart’a kadar geçerli fırsat broşürü: Süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel...

TARIM KREDİ AKTÜEL RAMAZAN İNDİRİMLERİ

Ayçiçek Yağı 299,00 TL

Toz Şeker 174,00 TL

Bütün Tavuk 79,00 TL

Sucuk 569,90 TL

Makarna çeşitleri 11,90 TL

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