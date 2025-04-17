Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! "8.500 personel alınacak!"
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:42

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! "8.500 personel alınacak!"

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan kadrolarda alımlar gerçekleşecek. Bu kadrolara 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! 8.500 personel alınacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8.500 personel alımı müjdesini duyurdu. İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi programında konuşan bakan yangın işçisi, destek personeli ve mühendis alımı yapacaklarını açıkladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! 8.500 personel alınacak!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! 8.500 personel alınacak!

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! 8.500 personel alınacak!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! 8.500 personel alınacak!