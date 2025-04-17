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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! "8.500 personel alınacak!"
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:42
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bakan Yumaklı açıkladı! "8.500 personel alınacak!"
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan kadrolarda alımlar gerçekleşecek. Bu kadrolara 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, detaylar...