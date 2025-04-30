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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:04
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı yapacak! Kadrolar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis bulunuyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Kamuda çalışmak için ilanları takip eden vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında detaylara hakim olmak istiyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.