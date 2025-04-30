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Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:04

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı yapacak! Kadrolar arasında 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek hizmetleri personeli ve 150 mühendis bulunuyor. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Kamuda çalışmak için ilanları takip eden vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları hakkında detaylara hakim olmak istiyor. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 8.500 personel alımı yapılacak. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 yeni personel alımı müjdesi! Bakan duyurdu! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

İlana dair şartlar henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.