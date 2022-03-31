Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada toplamda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Devlet Su İşleri (DSİ) kadrolarına 5 bin 64 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.