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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 01:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 01:37

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada toplamda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Devlet Su İşleri (DSİ) kadrolarına 5 bin 64 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde "2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı (Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Devlet Su İşleri (DSİ)) ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek "2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

OGM - DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı başvuruları ve alım şartlarına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN PERSONEL ALIMINA DAİR AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'

Bununla birlikte başvuru tarihleri hakkında resmî bir açıklama yapılmadığı için başvuruların yapılacağı tarih şimdilik belirsiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı | 2022 OGM - DSİ personel alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl başvurulur?

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

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