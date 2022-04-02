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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları
Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 10:54

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın müjdesini duyurduğu Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemin ana konusu olmayı sürdürüyor. Toplamda 5 bin 64 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) için yapılacak olan alımlarda başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı ve kontenjanları merak ediliyor. Mühendis, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog gibi kadroları kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları ile ilgili bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın müjdesini verdiği toplam 5 bin 64 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" ifadeleri yer aldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN PERSONEL ALIMINA DAİR AÇIKLAMASI;

SON DAKİKA | FUAT OKTAY MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardığımız dersler ışığında, kurumlarımızın insan ve araç altyapılarını güçlendiriyoruz. Bugün bu çerçevede atacağımız yeni bir adımın müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'

Bununla birlikte başvuru tarihleri hakkında resmî bir açıklama yapılmadığı için başvuruların yapılacağı tarih şimdilik belirsiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları
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