Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın müjdesini duyurduğu Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemin ana konusu olmayı sürdürüyor. Toplamda 5 bin 64 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) için yapılacak olan alımlarda başvuru tarihi, şartları, branş dağılımı ve kontenjanları merak ediliyor. Mühendis, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog gibi kadroları kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 DSİ OGM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı, kontenjanları ile ilgili bilgiler