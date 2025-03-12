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Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:47

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8.500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ilanla ilgili detaylar merak edilirken, bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis başta olmak üzere toplamda 8.500 kişinin ÖSYM aracılığıyla işe alınacağı açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman ve hangi kadrolara yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 bin 500 personel alımı gerçekleştirecek. Kadro dağılımına ilişkin açıklama, Bakan İbrahim Yumaklı tarafından yapıldı. Başvuru yapmayı planlayan adaylar, sürece dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

BAKAN YUMAKLI PERSONEL ALIMINI DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 bin 500 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada söz konusu alımların önümüzdeki aylarda kadrolara dahil edileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?

4. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

6. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

7. Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.

8. Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)