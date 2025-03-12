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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
14:47
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 8500 personel alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8.500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ilanla ilgili detaylar merak edilirken, bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis başta olmak üzere toplamda 8.500 kişinin ÖSYM aracılığıyla işe alınacağı açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ne zaman ve hangi kadrolara yapılacak?