Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman K. (28), avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere hafif ticari araçla mekandan ayrıldı. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı.