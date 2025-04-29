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Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
14:30
Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Galip Özmen (63) araçta tartıştığı avukatı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı silahla başlarına ateş ederek öldürdü. Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ederken, olayla ilgili 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Öte yandan, iki kişiyi öldüren Galip Özmen'in cezası da belli oldu.