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Haberler Yaşam Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim
Giriş Tarihi: 29.04.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:30

Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Galip Özmen (63) araçta tartıştığı avukatı eski Denizli Baro Başkanı Mehmet Erdal Çam (73) ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı silahla başlarına ateş ederek öldürdü. Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ederken, olayla ilgili 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Öte yandan, iki kişiyi öldüren Galip Özmen'in cezası da belli oldu.

DHA
Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

Olay, 22 Eylül 2023'te saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Galip Özmen, arkadaşı Osman K. (28), avukatı Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile bir kafeteryada buluşup, kahve içti. Ardından Galip Özmen, Çam ve Çavdar ile yemeğe gitmek üzere hafif ticari araçla mekandan ayrıldı. Osman K. ise kendi aracıyla gruba eşlik etti. Yolda Galip Özmen ile avukatı Çam arasında tartışma çıktı.

Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

İKİSİNİ DE BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Galip Özmen, yanındaki tabancasıyla önce Çavdar'ı, araçtan indiği sırada da Çam'ı başından vurdu. Özmen daha sonra arkadan gelen Osman K.'nin aracına binerek uzaklaştı. Özcan Çavdar ile Mehmet Erdal Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Galip Özmen bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Özmen'i bıraktıktan sonra Denizli'ye gittiği belirlenen Osman K. de yakalanıp, Bodrum'a getirildi.

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Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, NEDENİNİ ANLATTI

Galip Özmen, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, Çam ve Çavdar'ı işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söyledi. Özmen'in eski Denizli Baro Başkanı da olan Mehmet Erdal Çam'ı, Özcan Çavdar aracılığıyla bulduğu belirtildi. Özmen ve Osman K., işlemlerinin ardından tutuklandı. Osman K., 28 Kasım 2023'te tahliye oldu.

Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR: ÖLDÜRME PLANI YAPTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Özmen'in 2018 yılında işletmek üzere apart otel kiraladığı ve mal sahibi ile aralarında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık olduğu belirtildi. Mal sahibinin konuyu yargıya taşıdığı ve Galip Özmen'in arkadaşı Özcan Çavdar aracılığıyla dosyayı Avukat Mehmet Erdal Çam'a verdiği kaydedildi. Görülen mahkemede Özmen'in davayı kaybettiği ve oteli tahliye ettiği iddianamede vurgulandı.

Tartıştığı avukatı ve emekli icra müdürünü öldürmüştü! İddianamenin detayları ortaya çıktı: Ben de sizi bitireceğim

Galip Özmen'in iddiasına göre, davanın bitmesine rağmen Mehmet Erdal Çam'ın kendisinden para istediği ve dolandırıldığını iddia ederek zararın karşılanması için ödediği paraları Çavdar'dan karşılamasını istediğine de iddianamede yer verildi. Parasını alamayan Özmen, öldürme planı yaparak bu planı Osman K. ile paylaştığı da belirtildi. Özmen'in, Osman K. aracıyla yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Denizli'den Bodrum'a geldiği de iddianamede yer aldı.