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Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
13:38
Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak olan MF Yapım imzalı dizinin başrollerini Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi üstleniyor. Unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun hikayesini ekranlara taşıyan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.