Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.