Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 13:38

Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D yeni dizisi Taş Kağıt Makas oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacak olan MF Yapım imzalı dizinin başrollerini Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi üstleniyor. Unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun hikayesini ekranlara taşıyan dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Taş Kağıt Makas konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.

Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas dizisi yayın hayatına başlıyor. 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi isimler yer alıyor. Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu dizi severler tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak yapım, haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi konu ediniyor. Peki, Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi hikayesi ve karakterleri hakkında detaylar.

Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas dizisi 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arrıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un, düzenin gerçek sahiplerine karşı babası Rıza'nın (Bülent Seyran) suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.

Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi başlıyor! Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler, konusu nedir?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

SON DAKİKA