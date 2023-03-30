Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:42

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

Taşeron işçi kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri de gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin'in geçici işçi düzenlemesi ardından sırada olduğunu açıkladığı taşeron için heyecanlı bekleyiş başladı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, Meclis'ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri…

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

90 bin taşerona kadro son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Sözleşmelinin kadro alması ardından bir bir hayata geçirilen kadro düzenlemeleri taşeron işçi için araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Taşerona kadro ne zaman gelecek, Meclis'ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika haberleri…

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

GEÇİŞİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

Meclis'ten gelen son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bakan Bilgin çalışmaların başında geçici işçi dosyasının olduğunu aktarmıştı.Sıra taşeron işçide olacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

SON DAKİKA