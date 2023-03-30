Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri: Geçici işçiler kadroya geçiyor! 90 bin Taşerona kadro ne zaman gelecek, şartları neler, Meclis’ten geçti mi?

Taşeron işçi kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Taşerona kadro 2023 son dakika haberleri de gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin'in geçici işçi düzenlemesi ardından sırada olduğunu açıkladığı taşeron için heyecanlı bekleyiş başladı. 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, Meclis'ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri…