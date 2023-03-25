Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşeron işçi kadro alacak. Yaşanan deprem felaketi ardından aldığı ara sonrası yeniden mesaiye başlayan Meclis ile taşerona kadro 2023 son dakika haberleri takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin geçici işçilere kadro çalışmalarının gündemde olduğunu aktardı. Hemen ardından taşeronun sırası gelecek. 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, açıklaması geldi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine alınan düzenlemede kanun teklifi hazırlığı devam ediyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum…