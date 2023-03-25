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Haberler Yaşam Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.03.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 15:42

Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Taşeron işçi kadro alacak. Yaşanan deprem felaketi ardından aldığı ara sonrası yeniden mesaiye başlayan Meclis ile taşerona kadro 2023 son dakika haberleri takip ediliyor. Bakan Vedat Bilgin geçici işçilere kadro çalışmalarının gündemde olduğunu aktardı. Hemen ardından taşeronun sırası gelecek. 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, açıklaması geldi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimine alınan düzenlemede kanun teklifi hazırlığı devam ediyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika gelişmeleri ile son durum…

Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

90 bin taşerona kadro son durum gelişmeleri araştırılıyor. Bir sonraki Kabine toplantısı ile gündeme gelmesi beklenen çalışmaya dair gelişmeler takip ediliyor. Taşeron işçiye müjde Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'dan gelecek. Bu yıl çözüme kavuşması beklenen çalışmalada son adımlar atılıyor. Taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, var mı soruları yanıt arıyor. İşte, taşerona kadro 2023 son dakika haberleri...

Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Taşerona kadro 2023 son dakika: Kanun teklifi hazırlanıyor! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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