90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Son Dakika taşeron işçi kadroya geçiyor! Bakan Bilgin'in aktardığına göre geçici işçiler sonrası gündemdeki konu taşeron olacak. Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak kanun teklifinin Meclis'e sunulması ardından yasalaşma süreci beklenecek. 90 bin taşerona kadro var mı, kimler, kapsıyor, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan ve TÜRK-İŞ görüşmesi oldukça kritik mesajlar taşıyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…