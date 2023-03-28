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Haberler Yaşam 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:53

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Son Dakika taşeron işçi kadroya geçiyor! Bakan Bilgin'in aktardığına göre geçici işçiler sonrası gündemdeki konu taşeron olacak. Taşerona kadro son dakika 2023 haberleri takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak kanun teklifinin Meclis'e sunulması ardından yasalaşma süreci beklenecek. 90 bin taşerona kadro var mı, kimler, kapsıyor, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan ve TÜRK-İŞ görüşmesi oldukça kritik mesajlar taşıyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son durum araştırmaları devam ediyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen süreçte taşeron işçinin bu yılla birlikte kadro alacağı aktarılmıştı. Geçici işçi konusunun gündemde olduğu bilinirken hemen ardından taşerona kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler soruları gündemdeki yerini alacak. Beklenen çalışmaya dair hazırlıklar Bakanlık bünyesinde devam ediyor. İşte, taşerona kadro son dakika 2023 gelişmeleri…

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA HABERLERİ | Geçici ve taşeron işçi kadroya geçiyor! 2023 Taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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