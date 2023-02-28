TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Meclis ertelenirken, TBMM'nin açılmasıyla birlikte 28 Şubat'ta 90 bin taşerona kadro var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Taşerona kadro son durum araştırılırken, 90 bin taşerona kadro şartları ve kimlere verileceği sıklıkla yanıt arıyor. Açılan TBMM'de konunun konuşulması gündemde. Meclis'in ilk gündemi EYT olacakken, taşerona kadro son dakika açıklaması da gelebilir. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler? İşte detaylar