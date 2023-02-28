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Giriş Tarihi: 28.02.2023 20:39 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 20:39

TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Meclis ertelenirken, TBMM'nin açılmasıyla birlikte 28 Şubat'ta 90 bin taşerona kadro var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Taşerona kadro son durum araştırılırken, 90 bin taşerona kadro şartları ve kimlere verileceği sıklıkla yanıt arıyor. Açılan TBMM'de konunun konuşulması gündemde. Meclis'in ilk gündemi EYT olacakken, taşerona kadro son dakika açıklaması da gelebilir. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler? İşte detaylar

TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

90 bin taşerona kadro son durum araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. Özellikle Meclis'in ertelenmesinden sonra, 90 bin taşerona kadro yok mu, ne zaman verilecek soruları yanıt arar oldu. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika haberi

TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

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TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağlı başvuruda bulunacak.

TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm."

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