TAŞERONA KADRO SON DURUM GELİŞMELERİ: 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek, şartları neler ve kimlere verilecek?

90 bin taşerona kadro son durum araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. Özellikle Meclis'in ertelenmesinden sonra, 90 bin taşerona kadro yok mu, ne zaman verilecek soruları yanıt arar oldu. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika haberi