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Haberler Yaşam TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 21:35

TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Vatandaşlar "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" soruları ile son durum yakından takip ediliyor. Gözler meclisten gelecek taşerona kadro gelişmelerine çevrilmiş durumda. Bakan Vedat Bilgin konuya yönelik son açıklamasında 90 bin işçinin yararlanmadığına dikkat çekmiş ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. Geçtiğimiz aylarda meclis çalışanlarının kadroya geçirilmesi sonrası gözler yeniden TBMM'den gelecek yeni habere çevrildi. İşte taşeron işçiye kadro konusunda son durum.

TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro konusunda son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermiş 28 Şubat itibariyle ise EYT konusuyla açılış yapmıştı. Şimdi ise binlerce taşeron işçi "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte taşeron işçiye kadro konusunda meclis çalışmaları son durumu…

TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

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TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

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