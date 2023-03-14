TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Vatandaşlar "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" soruları ile son durum yakından takip ediliyor. Gözler meclisten gelecek taşerona kadro gelişmelerine çevrilmiş durumda. Bakan Vedat Bilgin konuya yönelik son açıklamasında 90 bin işçinin yararlanmadığına dikkat çekmiş ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. Geçtiğimiz aylarda meclis çalışanlarının kadroya geçirilmesi sonrası gözler yeniden TBMM'den gelecek yeni habere çevrildi. İşte taşeron işçiye kadro konusunda son durum.