TAŞERONA KADRO SON DURUM - 14 Mart 2023 90 bin taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro konusunda son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından TBMM çalışmalarına ara vermiş 28 Şubat itibariyle ise EYT konusuyla açılış yapmıştı. Şimdi ise binlerce taşeron işçi "90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelenecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte taşeron işçiye kadro konusunda meclis çalışmaları son durumu…