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Haberler Yaşam Tasma takıp Taksim Meydanı'na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 16.01.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 11:49

Tasma takıp Taksim Meydanı'na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

İstanbul Taksim'de ilginç bir olay yaşandı. Tasma ile gelincik gezdiren bir turist, tüm dikkatleri üzerine topladı. Vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Tasma takıp Taksim Meydanı’na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Taksim Meydanı'nda sıra dışı bir olay yaşandı… İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı.

Tasma takıp Taksim Meydanı’na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü

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Tasma takıp Taksim Meydanı’na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

Tasma takıp Taksim Meydanı’na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.

Tasma takıp Taksim Meydanı’na çıktı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı!

Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü.

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