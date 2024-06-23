Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

İZMİR OTOYOLU'NDA HAREKETLİLİK

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Memleketleri ya da tatil beldelerinden İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor.