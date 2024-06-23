Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor
Giriş Tarihi: 23.06.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 19:09

Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

9 gün süren Kurban Bayramı tatili sonrası, tatilini memleketinde veya şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş trafiği çoğu noktada yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden İstanbul yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İşte İstanbul'a dönüş yollarındaki son duruma ilişkin detaylar...

Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda hareketlilik yaşanıyor.

Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

Kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerindeki yoğunluk sebebiyle araçlar, zaman zaman yavaş ilerliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

Polis ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

İZMİR OTOYOLU'NDA HAREKETLİLİK

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Memleketleri ya da tatil beldelerinden İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen tatilcilerin araçlarından dolayı otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor.

Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor

Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.

SON DAKİKA