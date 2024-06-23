Haberler
Yaşam
Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor
Giriş Tarihi: 23.06.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
19:09
Tatilciler dönüş yolunda: İstanbul yönüne doğru trafik yoğunluğu artıyor
9 gün süren Kurban Bayramı tatili sonrası, tatilini memleketinde veya şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş trafiği çoğu noktada yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden İstanbul yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İşte İstanbul'a dönüş yollarındaki son duruma ilişkin detaylar...