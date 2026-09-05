Haberler
Galeri
Yaşam
“Tatlı yemeden duramıyorum” diyenler dikkat! Uzmanı gerçek nedeni açıkladı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:28
“Tatlı yemeden duramıyorum” diyenler dikkat! Uzmanı gerçek nedeni açıkladı
Canınız sürekli tatlı yemek mi istiyor? Arada bir tatlı yeme isteği son derece normal. Ancak kişi kendisini sık sık kontrol edemediğini düşünüyor, çok miktarda tatlı tüketiyor, sonrasında da yoğun suçluluk yaşıyorsa tehlike sinyalleri çalıyor demek. Bu tatlı isteğin ardında uyku, stres ve duygusal yeme gibi nedenler yatıyor olabilir.