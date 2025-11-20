Haberler
TCDD İŞÇİ ALIMI 2025 || TCDD 780 işçi alım başvuruları bitti mi, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:44
TCDD'nin işçi alımı duyurusunun ardından başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Kuruma bağlı birimlerde çalışmak isteyen adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi şartların arandığını merak ediyor. TCDD'nin resmi açıklamasında yer alan başvuru adımları ve güncel kriterler, süreci takip edenler için yol gösterici nitelikte. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?