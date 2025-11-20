TCDD İŞÇİ ALIMI 2025 || TCDD 780 işçi alım başvuruları bitti mi, şartlar neler?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:44

TCDD'nin işçi alımı duyurusunun ardından başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Kuruma bağlı birimlerde çalışmak isteyen adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi şartların arandığını merak ediyor. TCDD'nin resmi açıklamasında yer alan başvuru adımları ve güncel kriterler, süreci takip edenler için yol gösterici nitelikte. Peki, TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yayımlanan ilanla birlikte işçi alımı başvuruları yeniden gündeme geldi. Adaylar, online başvuru ekranı üzerinden nasıl işlem yapılacağını ve alım için belirlenen şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Kurumun paylaştığı başvuru koşulları ve süreç detayları yoğun ilgi görüyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

17 Kasım'da başlayan TCDD işçi alımı başvurusu, 21 Kasım'a kadar devam edecek. İş gücü talepleri, çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak.

Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.

