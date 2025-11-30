TCDD işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TCDD 780 sürekli işçi alımı kura tarihi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:35

Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD 780 sürekli işçi alımı ilanının ardından yüzlerce vatandaş için araştırmalar hız kazandı. Başvuru işlemleri 7-21 Kasım tarihlerinde tamamlanırken kura tarihi ile ilgili olarak TCDD işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. İşte ilana ilişkin detaylar.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan işçi alımı ilanı doğrultusunda yüzlerce aday başvuru işlemlerini tamamladı. Belirtilen 780 kontenjana alımlarının 346'sı noter huzurunda kurayla, 434'ü sözlü sınavla gerçekleştirilecek. TCDD işçi alım sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adayların araştırmaları arasında yer alırken kura çekim tarihi açıklandı.

TCDD İŞÇİ ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işgücü talebi kadar asıl aday, talebiin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Noter huzurunda kura çekimi tarihinde değişiklik olduğunda TCDD web sitesi

(https://www.tcdd.gov.tr/ yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecektir.

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların; İlan tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörlüğüne başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması ve G sınıfı (105.04 Ekskavatör) sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

