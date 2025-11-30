TCDD işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TCDD 780 sürekli işçi alımı kura tarihi

TCDD İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların; İlan tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörlüğüne başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması ve G sınıfı (105.04 Ekskavatör) sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

