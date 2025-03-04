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Haberler Yaşam TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:36

TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden duyurduğu 57 sürekli işçi alımı için başvurularını başlattı. 48 tren teşkil işçisi ve 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) için açılan ilanda ilgililer başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki; 2025 TCDD personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman sona erecek? İşte, İŞKUR ile TCDD personel alımı başvuru ekranı...

TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

TCDD personel alımı başvurusu için önce isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr daha sonra esube.iskur.gov.tr ziyaret ediliyor. İş gücü taleplerini İŞKUR üzerinden yayımlayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, başvurularını 5 günlük süre içinde alacak. Peki; 2025 TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

TCDD 57 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

"Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alınacaktır." şeklinde Kariyer Kapısı üzerinden ilanını yayımlayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 3-7 Mart tarihleri arasında adayların başvurularını bekliyor.

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TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İşe Alım Kariyer Kapısı - Kamu İlanları bölümünde yer alan TCDD işçi alımı ilanına İŞKUR üzerinden başvuruda bulunulabiliyor.

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TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Hususlar

  • Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
  • Mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.
  • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
  • Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
  • Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?

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