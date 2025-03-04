Haberler
Yaşam
TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:36
TCDD personel alımı başvuru ekranı ve şartları 2025: TCDD personel alımı ne zaman bitecek, branş ve kadrolar nasıl?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden duyurduğu 57 sürekli işçi alımı için başvurularını başlattı. 48 tren teşkil işçisi ve 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) için açılan ilanda ilgililer başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki; 2025 TCDD personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman sona erecek? İşte, İŞKUR ile TCDD personel alımı başvuru ekranı...