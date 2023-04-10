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Haberler Yaşam TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:42

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan TCG Anadolu Gemisi özellikleri ve silah sistemleri merak ediliyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak olan bu gemiye drone gemisi benzetmeleri dahi yapılıyor. Yüzde 70'lik yerlilik oranına sahip olan geminin törenini izlemek isteyenler, "TCG Anadolu tören saati ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Gemi yerli SİHA ve İHA'lara ev sahipliği yapacak. Peki, TCG Anadolu özellikleri nelerdir? TCG Anadolu açılımı ne, nerede yapılıyor? İşte detaylar

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

TCG Anadolu silah sistemleri ve özellikleri sıklıkla araştırılıyor. Teslim töreni ile Mavi Vatan envanterine eklenecek olan savaş gemisi, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyor. Bu noktada TCG Anadolu özellikleri ve tören saati sıklıkla yanıt aramakta. Peki, TCG Anadolu tören saat kaçta? İşte detaylar

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPACAK

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

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TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen ve yüzde 70 yerlilik oranı olan geminin benzeri ölçek bakımından dünyada yalnızca 12 ülkede bulunuyor.

Erdoğan, törende ayrıca 3 yeni MİLGEM firkateyninin de sac kesimini yapacak.

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

SİHALAR'A ÜS OLACAK

TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir "SİHA gemisi" haline gelecek.

Ayrıca gemiye yine BAYKAR tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

DRON GEMİSİ NİTELENDİRİLMESİ YAPILIYOR

TCG Anadolu, Avustralya ve İspanyol donanmalarındaki diğer Juan Carlos I sınıfı ve türevi amfibi taarruz gemilerinden (Juan Carlos I, Canberra ve Adelaide) daha özel bir muharip değer oluşturacak.

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