Haberler Yaşam TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:42

TCG ANADOLU GEMİSİ ÖZELLİKLERİ || TCG Anadolu açılımı ne, tören saat kaçta, nerede yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan TCG Anadolu Gemisi özellikleri ve silah sistemleri merak ediliyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak olan bu gemiye drone gemisi benzetmeleri dahi yapılıyor. Yüzde 70'lik yerlilik oranına sahip olan geminin törenini izlemek isteyenler, "TCG Anadolu tören saati ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Gemi yerli SİHA ve İHA'lara ev sahipliği yapacak. Peki, TCG Anadolu özellikleri nelerdir? TCG Anadolu açılımı ne, nerede yapılıyor? İşte detaylar