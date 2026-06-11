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TCMB faizi açıklanıyor! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 08:17
TCMB faizi açıklanıyor! 2026 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Ekonomi piyasalarının kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran 2026 faiz kararı için geri sayım bitti. Yatırımcılar ve vatandaşlar, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından gelecek kritik açıklamaya odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte piyasaların merakla beklediği 2026 Haziran PPK toplantı tarihi ve beklentiler.