Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:38

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Nisan ayının ekonomik gündeminde en çok dikkat çeken konulardan biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı oldu. Enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynayan bu karar öncesinde, yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine odaklanmış durumda. TCMB'nin yayımladığı resmi takvime göre, beklenen toplantının tarihi netleşti. Peki, 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararı, döviz kurları ve enflasyon beklentileri gibi birçok önemli ekonomik göstergede etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi ekonomi camiasında büyük bir merakla takip ediliyor. TCMB, nisan ayı faiz kararını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar..

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42.5'e indirdi.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ