Haberler
Yaşam
TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:38
Nisan ayının ekonomik gündeminde en çok dikkat çeken konulardan biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı oldu. Enflasyonla mücadelede kritik bir rol oynayan bu karar öncesinde, yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihine odaklanmış durumda. TCMB'nin yayımladığı resmi takvime göre, beklenen toplantının tarihi netleşti. Peki, 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?