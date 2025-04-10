TCMB TOPLANTI TAKVİMİ: 2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararı, döviz kurları ve enflasyon beklentileri gibi birçok önemli ekonomik göstergede etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi ekonomi camiasında büyük bir merakla takip ediliyor. TCMB, nisan ayı faiz kararını açıklayacağı tarihi duyurdu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar..