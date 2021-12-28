Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

Son dakika haberine göre: Kan donduran olay, saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. SON DAKİKA: ADANA'DA KAN DONDURAN OLAY Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. SON DAKİKA: ÖNCE EŞİNE SONRA KENDİSİNE SIKTI... Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı. YAKINLARI YIKILDI! Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.