Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:08

Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

Adana'da korkunç bir olay yaşandı… Yunus Emre Uyaner (28), tartıştığı eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) başından tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. İşte haberin detayları

Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

Son dakika haberine göre: Kan donduran olay, saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

SON DAKİKA: ADANA'DA KAN DONDURAN OLAY

Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

SON DAKİKA: ÖNCE EŞİNE SONRA KENDİSİNE SIKTI...

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Tek kelimeyle vahşet: Önce eşinin sonra kendisinin kafasına sıktı!

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA