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Haberler Yaşam ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:56

ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Dünya örümcek gibi birbirine bağlanan ikiz erkek çocukların o görüntüsünü konuşuyor. ABD basını, Endonozya'da dünyaya gelen 'örümcek ikizler' isimli yapışık ikizlerin fotoğraflarını ilk kez yayınlandı. İkiz erkek bebekler üç bacak, dört kol ve bir penisle dünyaya geldi. Çocuklar bir mesaneyi, rektumu ve bağırsağı paylaşıyor. Her iki oğlanın da üst uzuvları çalışıyor ancak üç yaşına gelene kadar dik oturamıyorlardı. Ta ki cerrahlar ikizlerin bacaklarından birini kesip dik durmalarını sağlayana kadar. İşte dünyanın konuştuğu o ilginç görüntüler…

ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Dünya örümcek gibi birbirine bağlanan ikiz erkek çocukların o görüntüsünü konuşuyor. Leğen kemiği kaynaşmış olarak doğan oğlanlar üç bacak ve dört kolu paylaşıyor. Küçük çocuklar üç yaşına gelene kadar dik oturamıyorlardı ve cerrahlar ikizlerin bacaklarından birini kesip dik durmalarını sağlayana kadar düz yatmak zorunda kalıyorlardı.

ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Amerikan basını, son derece nadir bir vakayı ortaya çıkardı. Endonezya'da yaşayan birbirine kaynaşmış olarak doğan yapışık ikizler tek vücutta 3 bacak ve 4 kolu paylaşıyor.

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ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Her iki oğlanın da üst uzuvları çalışıyor ancak oval kemiğinden kaynaşmış oldukları için aynı mesane ile bağırsakları paylaşıyorlar.

ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Küçük çocuklar üç yaşına gelene kadar dik oturamıyordu. Ta ki cerrahlar ikizlerin bacaklarından birini kesip dik durmalarını sağlayana kadar.

ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Çocukların ebeveynleri bu son derece görülen bu hadiseyi beklemiyordu. Çünkü ailede konjenital anomali öyküsü yoktu. Ailenin halihazırda iki çocuğu daha var. Örümcek ikizlerin doğumundan önceki haftalarda da önemli bir olay veya hastalık geçirmediler.

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