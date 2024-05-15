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ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:56
ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!
Dünya örümcek gibi birbirine bağlanan ikiz erkek çocukların o görüntüsünü konuşuyor. ABD basını, Endonozya'da dünyaya gelen 'örümcek ikizler' isimli yapışık ikizlerin fotoğraflarını ilk kez yayınlandı. İkiz erkek bebekler üç bacak, dört kol ve bir penisle dünyaya geldi. Çocuklar bir mesaneyi, rektumu ve bağırsağı paylaşıyor. Her iki oğlanın da üst uzuvları çalışıyor ancak üç yaşına gelene kadar dik oturamıyorlardı. Ta ki cerrahlar ikizlerin bacaklarından birini kesip dik durmalarını sağlayana kadar. İşte dünyanın konuştuğu o ilginç görüntüler…