ŞOK GÖRÜNTÜLER: Tek vücutta 3 bacak ve 4 kolları var… ‘Örümcek İkizler’ tıp dünyasının gündemine oturdu!

Dünya örümcek gibi birbirine bağlanan ikiz erkek çocukların o görüntüsünü konuşuyor. Leğen kemiği kaynaşmış olarak doğan oğlanlar üç bacak ve dört kolu paylaşıyor. Küçük çocuklar üç yaşına gelene kadar dik oturamıyorlardı ve cerrahlar ikizlerin bacaklarından birini kesip dik durmalarını sağlayana kadar düz yatmak zorunda kalıyorlardı.