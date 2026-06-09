Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! "TİPO90" şebekesinin "kapalı devre" yöntemi deşifre oldu

Tutuklu bulunan Tepeli'nin liderliğindeki yapıda, İstanbul'un Gazi Mahallesi ve Göktürk gibi bölgelerinde saha operasyonlarını yürüten yönetici kadrosunda Eren Aydın, Sinan Özen ve firari Özgür Şahin yer alırken, Şebeke, sadece bir bahis sitesi değil; hiyerarşisi, iş bölümü ve gizlilik kurallarıyla adeta kurumsal bir suç örgütü gibi çalıştığı saptandı.