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Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! "TİPO90" şebekesinin "kapalı devre" yöntemi deşifre oldu
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:47
Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! "TİPO90" şebekesinin "kapalı devre" yöntemi deşifre oldu
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, Türkiye'de yasa dışı bahsin ulaştığı profesyonel hiyerarşiyi ve milyonlarca liralık para trafiğini deşifre etti.