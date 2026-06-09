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Haberler Yaşam Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! "TİPO90" şebekesinin "kapalı devre" yöntemi deşifre oldu
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:47

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! "TİPO90" şebekesinin "kapalı devre" yöntemi deşifre oldu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, Türkiye'de yasa dışı bahsin ulaştığı profesyonel hiyerarşiyi ve milyonlarca liralık para trafiğini deşifre etti.

Mustafa Sait ÖZKAN
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Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Şebeke, kurumsal iddaa bayilerini paravan olarak kullanarak mahalle aralarına kadar sızmış bir suç mekanizması kurduğu ortaya çıktı. Örgütün tepe isminin, hakkında daha önce terör örgütü faaliyetleri kapsamında inceleme bulunan ve Tarık Tepeli olduğu tespit edildi.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Tutuklu bulunan Tepeli'nin liderliğindeki yapıda, İstanbul'un Gazi Mahallesi ve Göktürk gibi bölgelerinde saha operasyonlarını yürüten yönetici kadrosunda Eren Aydın, Sinan Özen ve firari Özgür Şahin yer alırken, Şebeke, sadece bir bahis sitesi değil; hiyerarşisi, iş bölümü ve gizlilik kurallarıyla adeta kurumsal bir suç örgütü gibi çalıştığı saptandı.

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Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

SİSTEMİN KALBİ: "KAPALI DEVRE" İŞLEYİŞİ

Şebekenin kullandığı en dikkat çekici yöntem "Kapalı Devre" olarak bilinen işleyiş şekliydi. Tespitlere göre bu sistemde, internet üzerinde herkese açık bir üyelik paneli bulunuyor. Üyelikler sadece güvene dayalı bayilikler aracılığıyla oluşturuluyor.

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Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Yasa dışı bahis oynamak isteyen kişiler, mahallelerindeki resmi iddaa bayii, kahvehane, tekel bayisi gibi görünen paravan işletmelere giderek, parayı elden teslim ediyor. Bu noktalar ise şebekeden satın aldığı panel üzerinden oyuncunun hesabına sanal bakiye yüklüyor.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Kazançların ise yine banka sistemine takılmadan bayiden nakit olarak tahsil edildiği, böylece para trafiğinin dijital izi bırakılmadan devlet kurumlarının denetimlerinden kaçıldığı belirlendi.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

2 YILDA 608 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan finansal analizler, suç organizasyonunun ulaştığı ekonomik büyüklüğü dehşet verici rakamlarla da kanıtlandı.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

2023-2025 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelendiğinde; firari yönetici Özgür Şahin'in yaklaşık 248 milyon lira, yönetici Sinan Özen'in 97 milyon lira olmak üzere yönetici ve üyelerin toplamda 2 yılda 608 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirdikleri saptandı.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Bu paraların toplanması için genellikle öğrenci veya asgari ücretliler adına açılmış paravan hesaplar kullanıldığı, bu kişilere aylık ücretler ödendiği saptandı.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

MAĞDURUN İTİRAFI: "BİR MİLYON LİRA KAYBETTİM"

Dosyada "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade veren Ferdi Çengel'in beyanları, sistemin bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Tekel bayii görünümlü yasa dışı bahis noktaları! TİPO90 şebekesinin kapalı devre yöntemi deşifre oldu

Yaklaşık 3 yıldır Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iddaa bayisi görünümlü işletmeye gittiğini belirten Çengel, "Tipo90" ve "Tipo8000" siteleri üzerinden bahis oynamak için bu şahıslara toplamda 1 milyon lira para verdiğini belirterek, " Bu bataklığa düştüğüm için hayat düzenim alt üst oldu" diye ifade verdi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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