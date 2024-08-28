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Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:34

Tekirdağ'da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartışmaya başladı. Evde çocukların olmadığı anlarda yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

DHA
Tekirdağ’da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü.

Tekirdağ’da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

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Tekirdağ’da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim'in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı yapıldı.

Tekirdağ’da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

Tekirdağ’da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı

"GELMEYİN KENDİMİ KESERİM"

JASAT ekipleri, dün sabah saatlerinde Hasan Dim'i Karacakılavuz'da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu.

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