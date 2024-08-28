Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
12:34
Tekirdağ'da Elif Dim dövülerek öldürülmüştü: Kocası hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı
Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartışmaya başladı. Evde çocukların olmadığı anlarda yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.