Haberler Yaşam Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:52

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

İsrail ve Hamas arasında çatışmalar devam ediyor. Çatışmanın görüntüleri ile birlikte Gazze ve Tel Aviv şehirleri dikkat çekiyor. Gazze şeridinde yaşanan gerilime rağmen Kudüs ve daha birçok büyük şehirde saldırı sirenleri çalmaya başladı. Haberleri takip edenler Tel Aviv nerede, hangi ülkede sorularına yanıt arıyor. Gazze'den bu şehre fırlatılan roketlerden bazıları İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe ile engellendi. Tel Aviv nerede sorusu gündemde. Peki, Tel Aviv haritadaki yeri neresi, çevresinde neler var, nüfusu kaç?