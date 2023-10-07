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Haberler Yaşam Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:52

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

İsrail ve Hamas arasında çatışmalar devam ediyor. Çatışmanın görüntüleri ile birlikte Gazze ve Tel Aviv şehirleri dikkat çekiyor. Gazze şeridinde yaşanan gerilime rağmen Kudüs ve daha birçok büyük şehirde saldırı sirenleri çalmaya başladı. Haberleri takip edenler Tel Aviv nerede, hangi ülkede sorularına yanıt arıyor. Gazze'den bu şehre fırlatılan roketlerden bazıları İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe ile engellendi. Tel Aviv nerede sorusu gündemde. Peki, Tel Aviv haritadaki yeri neresi, çevresinde neler var, nüfusu kaç?

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

Tel Aviv nerede sorusu yanıt arıyor. Gazze'den başlayan roket saldırılarında Tel Aviv'in hedef alındığı aktarılıyor. Hamas Aksa Tufanı operasyonunu başlattığını duyurması ardından İsrail güçlerini hedef alarak saldırılara başladı. Konuşulan şehirler arasında Tel Aviv haritadaki yeri neresi, çevresinde hangi şehirler/ülkeler var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

İSRAİL VE HAMAS ÇATIŞMAYA DEVAM EDİYOR!

Hamas, 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurmasının ardından roket ve havan saldırılarına başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Savaştayız, Kazanacağız' şeklinde açıklama yaptı.

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Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!

Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

TEL AVİV NEREDE?

Tel Aviv-Yafo veya kısaca Tel Aviv İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan 451.523 nüfuslu bir şehirdir. Ülkenin finans ve teknoloji merkezidir. Uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak tanımakta ve bu ülkelerin elçilikleri Tel Aviv'de bulunmaktadır.

Tel Aviv nerede, nereye bağlı, hangi ülkede yer alıyor? Saldırı sirenleri çalıyor! Tel Aviv haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç, çevresinde hangi şehrler var?

Yüzölçümü yaklaşık olarak 51,8 km2 kadar olan şehir, üç milyonluk Guş Dan metropolündeki en kalabalık ve en geniş kenttir. Tel Aviv, 1909 yılında liman kenti Yafa'nın bitiminde kurulmuştur.

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