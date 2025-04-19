Telefon dolandırıcıları bu kez Alman vatandaşlarını hedef aldı: 122 milyonluk vurgun! Organize suç örgütü ’Hells Angels’ bağlantılı çete çökertildi

ULUSLAR ARASI ÇETE ''HELLS ANGELS' BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının Almanya'da suç örgütü olan 'Hells Angels' ile bağlantılı olduğu tespit edildi.