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Telefon dolandırıcıları bu kez Alman vatandaşlarını hedef aldı: 122 milyonluk vurgun! Organize suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi
Giriş Tarihi: 19.04.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
09:46
Telefon dolandırıcıları bu kez Alman vatandaşlarını hedef aldı: 122 milyonluk vurgun! Organize suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi
Ülkemizde binlerce vatandaşı telefonla arayıp milyonlarca lira dolandıran telefon dolandırıcıları bu kez rotayı Almanya'ya kırdı. Alman vatandaşlarını telefonla arayıp adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var diyerek toplam 122 milyon lira dolandıran çeteye dev operasyon yapıldı. Alman polisi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 10 kişilik çete çökertildi. İki ülke arasında koordineli olarak yürütülen soruşturmada yakalanan ve 'Hells Angels' çetesi üyesi olduğu belirlenen Ali Erdi A.'nın Berlin'de 2014'de öldürülen Tahir Özbek'in cinayetinden kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.