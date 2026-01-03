Haberler
Telefona gelen yasadışı kumar linkine önlem: Vatandaşın tuzağa düşmesi engellenecek!
Giriş Tarihi: 03.01.2026 08:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:45
Vatandaşın cep telefonlarına gelen yasadışı kumar linklerine önlem geliyor. BTK kararına göre, operatörler, yurtdışından gönderilen SMS ve MMS mesajlarında internet adresi bulunması hâlinde, bu mesajı abonelere iletmeyecek. Böylece vatandaşın tuzağa düşmesi engellenecek.