Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi az önce başladı. Büyük ikramiye heyecanını biletlerini alarak yaşamaya başlayan vatandaşlar, Telefondan Milli Piyango Sorgulama 2022 ile birlikte, 31 Aralık MPİ Yılbaşı özel çekilişi ve bilet sorgulama ekranı araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu yıl Milli Piyango çekilişinde 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye dağıtılacak. Telefondan Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama işlemi ise sabah.com.tr'den gerçekleştirilecek. Telefon üzerinden online sorgulama yapmak isteyenler ise "Milli Piyango yılbaşı bileti telefondan online sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Aralık MPİ Yılbaşı özel çekilişi ve bilet sorgulama ekranı