Telefondan Milli Piyango Sorgulama Ekranı 2022, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye hayali ile, biletlerini satın alan vatandaşlar, heyecanla çekiliş sonuçlarının sonlanmasını bekliyor. Şu anda 12 milyon TL'lik ödül için çekiliş gerçekleştiriliyor. Bu noktada, Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulama nasıl yapılır sorusu ile birlikte, 31 Aralık MPİ Yılbaşı özel çekilişi ve bilet sorgulama ekranı merak konusu oluyor. Telefondan Milli Piyango sorgulama 2022 ile bilet numaranızı yazarak ikramiye tutarını öğrenebilir veya ikramiye çıkan numaralar listesine göz atabilirsiniz…

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biraz önce başladı. Milli Piyango bilet sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar listesini ise bu başlık altından takip edebilirsiniz.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçları için bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek size çıkan ikramiye olup olmadığını saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz.

İşte, yılbaşı özel çekiliş saati ve tüm ayrıntılar;