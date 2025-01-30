"Telefonunuzu kimseye vermeyin!" Arkadaşıma 1800 TL göndereceğim dedi! Taksici hesabına bakınca şok geçirdi!

KARINLARI AÇMIŞ O YÜZDEN ÇORBACIYA GİTTİK

Dolaştıktan sonra karınları açmış o yüzden çorbacıya gittik. Yarım saat sonra biraz daha dolaşmak istediler. Daha sonra bir alışveriş merkezinin önünde iki kadın arkadaş alacağız dediler. Onlar da araca bindi. Daha sonra cip ile birisi ile buluştular. Araç kiralama uygulamasında araç kiralamışlar. Cipi bir kilometre kadar takip ettim. Yol sonunda benim ücretimi ödediler. Öderken kişilerden biri 'Kız arkadaşıma para yollayacağım. Hesabında para var mı?' dedi. 1800 lira olduğunu söyledim. 'Ben ona parayı yollayayım sana nakit vereyim' dedi. Ben de kabul ettim.