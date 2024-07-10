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Haberler Yaşam TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs
Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:25

TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…

TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil kabul ediliyor. Bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacaklar ise ''otobüsler ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar

TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan karar göre 15 Temmuz gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım araçları bedava oluyor. İşte, Resmi Gazete'deki karar;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

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TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

2024 KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs
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