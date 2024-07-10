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TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs
Giriş Tarihi: 10.07.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
16:25
TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar bu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak edilmeye başladı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz Pazartesi metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar…