TEMMUZ PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşım bedava mı?Marmaray, metro, otobüs

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil kabul ediliyor. Bu anlamlı günde toplu taşıma kullanacaklar ise ''otobüsler ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar