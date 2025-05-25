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Haberler Yaşam TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:28

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?

Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini buluşturan Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor.25 Mayıs'ta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan büyük final, saat 20.00'de başlıyor. Programın sunuculuğunu ise deneyimli isim Cem Öğretir yapıyor.Yarışmada katılımcılar yalnızca bilgi değil; aynı zamanda stresle başa çıkma, dikkat ve hızlı düşünme konularında da kendilerini gösteriyor.Zeka, strateji ve bilgi dolu bu mücadele, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Yarışmanın kazananı için ekran başında yerler alındı. Peki, TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

Cem Öğretir'in sunumuyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın final heyecanı, izleyicilerle ATV ekranlarında buluşuyor. Bu büyük mücadelede, akademik başarılarıyla öne çıkan liseler zeka ve bilgi alanında yetkinliklerini ortaya koyuyor.Kazanan merakla bekleniyor. Peki, TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KAZANANI BELLİ OLDU!

Gençlerin zihinsel gelişimini destekleyen TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması bu akşam atv'de! Türkiye'nin entelektüel gücünü ortaya çıkaran yarışma, geleceğe güçlü bir adım atıyor.İşte kazanan:

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TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KİM KAZANDI?

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getirdi. Final heyecanı bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu Kazanan Ankara Muradiye Eryaman Fen Lisesi öğrencileri Hasan ve Hüseyin oldu.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 2024 KAZANANI

Yarışmanın birincisi, Manisa'da Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde öğrenim gören Perçem ve Ayşe Zehra oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 100 bin TL'lik ödülü de kazandılar.