TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı netleşti! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KİM KAZANDI?

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getirdi. Final heyecanı bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu Kazanan Ankara Muradiye Eryaman Fen Lisesi öğrencileri Hasan ve Hüseyin oldu.