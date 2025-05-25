TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı bu akşam açıklanacak! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nı kim kazandı, hangi okul?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KİM KAZANDI?

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getiriyor. Final heyecanı bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kazanan henüz açıklanmadı; sonuçlar belli olduğunda burada yer vereceğiz!