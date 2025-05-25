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TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı bu akşam açıklanacak! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
19:25
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması kazananı bu akşam açıklanacak! TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?
Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini buluşturan Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor.25 Mayıs'ta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan büyük final, saat 20.00'de başlıyor. Programın sunuculuğunu ise deneyimli isim Cem Öğretir yapıyor.Yarışmada katılımcılar yalnızca bilgi değil; aynı zamanda stresle başa çıkma, dikkat ve hızlı düşünme konularında da kendilerini gösteriyor.Zeka, strateji ve bilgi dolu bu mücadele, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Yarışmanın kazananı için ekran başında yerler alındı. Peki, TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nı kim kazandı, hangi okul?