Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu yanıt aramaya başladı. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Ramazana özel ibadetlerden biri olan teravih namazı ise 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak yatsı namazının ardından eda edilecek. Bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar ise bu noktada camide cemaatle ya da evde teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte, yanıtı.