Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı sorgulanıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı gelip çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 İmsakiye takvimine göre Ramazan ayı, 23 Mart'ta başlayacak olup 21 Nisan'da sona erecek. Üç ayların sonuncusu olan bu mübarek aya özel ibadetlerden biri olan teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Yatsı ezanının ardından eda edilen bu namaz camilerin yanı sıra evlerde de kılınabiliyor. Peki, Diyanet anlatımı ile evde teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat, hangi dualar okunur, farz mı? İşte, adım adım evde teravih namazı kılınışı, faziletleri ve duaları…

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını evde ya da camide cemaat ile kılacak olan birçok kişi ''teravih namazı nasıl kılınır'' sorusuna da cevap aramaya başladı.



İşte, teravih namazı kılınışı;