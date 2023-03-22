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Haberler Yaşam Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 20:53

Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih namazı nasıl kılınır sorusu yanıt aramaya başladı. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Ramazana özel ibadetlerden biri olan teravih namazı ise 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak yatsı namazının ardından eda edilecek. Bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar ise bu noktada camide cemaatle ya da evde teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Diyanet ile teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte, yanıtı.

Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih namazı kılınışı ve rekat sayısı sorgulanıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı gelip çattı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 İmsakiye takvimine göre Ramazan ayı, 23 Mart'ta başlayacak olup 21 Nisan'da sona erecek. Üç ayların sonuncusu olan bu mübarek aya özel ibadetlerden biri olan teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Yatsı ezanının ardından eda edilen bu namaz camilerin yanı sıra evlerde de kılınabiliyor. Peki, Diyanet anlatımı ile evde teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat, hangi dualar okunur, farz mı? İşte, adım adım evde teravih namazı kılınışı, faziletleri ve duaları…

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını evde ya da camide cemaat ile kılacak olan birçok kişi ''teravih namazı nasıl kılınır'' sorusuna da cevap aramaya başladı.

İşte, teravih namazı kılınışı;

Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?

Teravih namazı Ramazan ayında kılınan bir nafile namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) teravih namazını ashabıyla birlikte cemaat halinde kılmış, sonra bu namazın farz olmasından endişelenerek cemaatle kılmayı bırakmış ve yalnız kılmaya başlamıştır (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178).

Resul-i Ekrem "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) hadisi ile Müslüman alemini teravih namazına teşvik etmiştir. Bu durumdan hareketle teravih namazı sünnet-i müekkede kabul edilir.

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Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının farzından sonra eda edilir. Hem teravih hem de vitir namazının vakti yatsının farzının takibindedir. Eğer teravih namazının vakti çıktıysa kazası gerekmez. Ancak vitir namazı için kaza gerekmektedir.

Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Teravih Namazı Evde Yalnız Kılınabilir Mi?

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü, bu namazı evinde tek başına eda etmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Nafile namazlarının tek başına kılınması daha faziletlidir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir süre teravih namazını ashabıyla birlikte cemaat halinde kılmış, daha sonra bu uygulamanın farz kabul edilmesinden endişe ederek ibadetini tek başına eda etmeye başlamıştır. (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Teravih namazı kılınışı | Diyanet ile evde ve cemaatle teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Hz. Ömer halifelik döneminde halkın teravih namazını camilerde dağınık halde kıldığını görünce, artık farz olma ihtimali de ortadan kalktığından, Peygamber Efendimiz'in konuyla ilgili ifadelerinden hareketle yeniden cemaat halde kıldırmaya teşvik etmiştir. Sonraları halkın toplu halde ibadetini yerine getirmesinden memnuniyetini bildirerek, "Ne güzel bir âdet oldu" demiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1).

Hz. Ali ise bu uygulamaya istinaden, "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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