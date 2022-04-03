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Haberler Yaşam TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 17:18

TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

Mübarek Ramazan ayı ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi Teravih namazı oldu. Farz olan oruç ibadeti ile beraber Ramazan'ın en önemli bir diğer ibadeti olan namazın kılınışı, saati ve fazileti yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu kıymetli ibadeti eda etmek isteyenler "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla evlerde kılınan namazlar bu yıl camilerde cemaatle kılınıyor. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım kılınışı ve detaylar…

TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

Ramazan ayı ile beraber gündeme gelen bir konu da Teravih namazı kılınışı oldu. Bu yıl da camilerde cemaat halinde kılınacak olan bu namaz için yurdun dört bir yanında Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ellerini semaya açacak ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Teravih namazı saati, kılınışı ve fazileti hakkında bilgiler

TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Sünnet-i müekkede kabul edilen teravih namazı cemaatle kılındığında 20 rekat olarak eda edilir. İki ya da dört rekatta bir selam vermek suretiyle kılınan namaz evde tek başına kılındığında rekat sayısı farklılık gösterebilir.

Bu namaz cemaatle kılındığında önce yatsı namazının 10 rekatı kılınır, akabinde teravih namazı için niyet edilir ve namaza başlanır.

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TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

İşte adım adım teravih namazı kılınışı;

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

2. REKAT

Bu aşamada imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra rüku ve secde yapılır. Ardından tahiyyata oturulur ve Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

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