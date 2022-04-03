TERAVİH NAMAZI ADIM ADIM KILINIŞI: Diyanet Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur, sünnet mi, vacip mi?

Mübarek Ramazan ayı ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi Teravih namazı oldu. Farz olan oruç ibadeti ile beraber Ramazan'ın en önemli bir diğer ibadeti olan namazın kılınışı, saati ve fazileti yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu kıymetli ibadeti eda etmek isteyenler "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla evlerde kılınan namazlar bu yıl camilerde cemaatle kılınıyor. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım kılınışı ve detaylar…