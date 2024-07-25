Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

YKS sonuç belgesinde yer alan ham puan, yerleştirme puanı, başarı sıralaması gibi detaylar adayların kafasında soru işaretleri uyandırıyor. YKS tercihlerinde hedeflediği okul ve bölümleri yazmaya hazırlanan adaylar, tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı sorusuyla araştırma yapıyor. İşte YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ve merak edilenlerin yanıtı.