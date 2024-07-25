Haberler
Yaşam
Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
09:30
YKS 2024 kapsamında üniversite tercihleri bugün başlıyor. Bu noktada tercih yapmaya hazırlanan adaylar sürece dair merak ettiklerini araştırıyor. Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı sorusu da yanıt arayanlar arasında yer alıyor. İşte YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ve konunun detayları.