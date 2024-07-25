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Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:30

Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

YKS 2024 kapsamında üniversite tercihleri bugün başlıyor. Bu noktada tercih yapmaya hazırlanan adaylar sürece dair merak ettiklerini araştırıyor. Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı sorusu da yanıt arayanlar arasında yer alıyor. İşte YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ve konunun detayları.

Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

YKS sonuç belgesinde yer alan ham puan, yerleştirme puanı, başarı sıralaması gibi detaylar adayların kafasında soru işaretleri uyandırıyor. YKS tercihlerinde hedeflediği okul ve bölümleri yazmaya hazırlanan adaylar, tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı sorusuyla araştırma yapıyor. İşte YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ve merak edilenlerin yanıtı.

Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

TERCİH YAPARKEN HAM PUAN MI YERLEŞTİRME PUANINA MI DİKKAT EDİLMELİ?
Üniversite tercihi yaparken yerleştirme puanı dikkate alınır. Üniversite tercihlerini yaparken hangi puanın kullanılacağını bilmek hayati önem taşıyor. Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar ve tercih yaparken yerleştirme puanınızı kullanarak tercih yaparsınız.

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Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

TYT tercihleri için de aynı durum geçerli. Ham puan değil ortaöğretim puanı eklenerek hesaplanan yerleştirme puanı ile tercih yapılır. Sonra bu puanlarla yüksekten başlanarak yerleştirmeler yapılıyor.

Tercih yaparken ham puan mı yerleştirme puanı mı önemli, hangisine bakılmalı? YKS yerleştirme puanı ile ham puan arasındaki fark ne?

YERLEŞTİRME PUANI İLE HAM PUAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sınav puanı ham puandır. Yerleştirme puanı ise ham puana OBP (ortaöğretim başarı puanı) eklenerek hesaplanmış puandır.

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