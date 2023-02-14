Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

Terhisler ertelendi mi, uzatıldı mı, erkene çekilecek mi soruları yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasara neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin ardından askerler afet bölgelerine gönderilirken erken terhis iddiaları gündeme geldi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhislerin ertelenme ihtimali veya erkene çekileceği iddialarına noktayı koydu. Hatırlanacağı üzere 2023 Mart ve Nisan askerlik celpleri ertelenmişti. Peki, Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 Terhisler erkene çekilecek mi? İşte konu ile ilgili MSB son dakika açıklaması!