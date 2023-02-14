Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:57

Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

Terhisler ertelendi mi, uzatıldı mı, erkene çekilecek mi soruları yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasara neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin ardından askerler afet bölgelerine gönderilirken erken terhis iddiaları gündeme geldi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhislerin ertelenme ihtimali veya erkene çekileceği iddialarına noktayı koydu. Hatırlanacağı üzere 2023 Mart ve Nisan askerlik celpleri ertelenmişti. Peki, Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 Terhisler erkene çekilecek mi? İşte konu ile ilgili MSB son dakika açıklaması!

Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

Erken terhis olacak mı, terhisler erkene çekilecek mi soruları bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 ilde derin yaralar açtı. Yüzyılın en büyük felaketinin ardından binlerce asker, milli güvenliği sağlamak, yağmacılara karşı önlem almak, yardımların dağıtılmasında ve arama kurtarma çalışmalarında rol almak üzere depremin etkilediği afet bölgesine gönderildi. Yaşananların ardından askerlerin terhislerinin erkene çekileceği veya ertelenebileceği iddiaları da gündeme geldi. Bu noktada yanıt arayan ''Erken terhis yapılacak mı 2023? Terhisler ertelenecek mi, erkene çekilecek mi?'' soruları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son dakika açıklaması ile yanıt buldu. İşte o açıklama…

Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Gaziantep'te başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları, felaketin 9. gününde de sürüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde takip etmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

BAKAN AKAR YANITLADI! 2023 TERHİSLER ERTELENECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine celp erteleme faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kışlalarda terhislerin erkene alınacağı veya erteleneceği yönünde çıkan iddialara ise son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini belirtti.

Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Akar, "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak" dedi.

Terhisler ertelenecek mi, durduruldu mu? 2023 MSB Terhisler erkene çekilecek mi? Bakan Akar’dan son dakika açıklaması!

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." diye konuştu.

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

SON DAKİKA