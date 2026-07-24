Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması | Nebi Miş yazdı

Süreç yeniden başlatıldığında her aşamasının Türkiye'ye özgü olacağı her fırsatta vurgulanmıştı. Bu bağlamda yasada "üçüncü göz" ya da "dış arabulucu" olmayacak. Tüm süreçler Türkiye modeline uygun olarak, TBMM'nin hukuki ve siyasi meşruiyeti altında tamamlanacak.

Bu yasanın uygulanma süreçlerinde, kritik eşik ve teyit mekanizmasının bir devlet politikası olarak tanımlanan ilgili kurul ya da kurumlar tarafından yapılacağı çeşitli açıklamalarda ifade edilmişti.

Yine kamuoyuna yansıyan açıklamalardan, süreci koordine edecek izleme kurulunun oluşturulması, örgüt üyesi ya da suç işleyen ayrımına göre farklı mekanizmaların tarifi, bugüne kadar süreçte görev alan insanların yasal güvenceleri ve sorumsuzluğu, yine mağdur haklarının korunması gibi hususların da düzenlemede olması beklenir.