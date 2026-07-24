Terörsüz Türkiye hedefinde yasal süreç aşaması | Nebi Miş yazdı

Ayrıca, sürecin tamamlanmasından sonra, örgüt üyelerinin rehabilitasyonu ve toplumsal hayata uyumu gibi destek süreçleri de yine yasal çerçeveye kavuşturulması gerekir.
Terörsüz Türkiye sürecini bu iki yıllık dönemde en fazla zorlayan hususların başında, sürecin baştaki ruhuna uygun olmayan maksimalisttaleplerin dile getirilmesiydi. Özellikle toplumsal desteği zedeleyecek tartışmalardan kaçınılması gerektiği herkes tarafından kabul edilse de maalesef bu konuda bazı çevreler üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediler.
Büyük ihtimal, bu yasa tasarısı Meclis'e geldiğinde, yine süreçle doğrudan ilgili olmayan konular gündeme getirilerektir. Maksimalist taleplerle ya da sadece Öcalan'ın statüsü ve konumu üzerinden süreç zorlanacaktır. Yine devlet ve iktidarın sorumluluktan kaçtığı gibi suçlamalar yönetilecektir.
Gelinen süreçte, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili devletin ya da Cumhur İttifakı'nın niyetinisorgulamak süreç açısından doğru bir yaklaşım değildir. En başından itibaren devlet ve iktidar bu konudaki iyi niyetini, kendi tabanından eleştirileri göze alarak, gösterdi. Sorumluluklarını yerine getirdi.
Meclis'e getirilecek yasal çerçevenin de süreçte bir aşama olduğunu öngörmek gerekir. Süreç boyunca, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada başkaca düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde, bunlar yine Meclis'te ele alınacaktır. Dolayısıyla her şeyden önce sürecin dinamik bir şekilde ilerlediğini bilerek hareket etmek gerekir.