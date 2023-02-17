Miraç Kandili'nde tesbih namazı kılmaya niyet eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek gecede namaz kılacak, dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzuruna çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gece olarak bilinir. Recep ayının 27.gününe denk gelen bu tarih, Müslüman alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre; tesbih namazı fazileti ve önemi nedir? Tesbih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte kılınışı