Teselli ikramiyesi nedir, ikramiye miktarı nasıl belirlenir ve kime verilir? 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu?

Yılbaşı çekilişine günler kala yılbaşı bileti alan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir sorularının yanıtını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye ödülü 120 milyon TL olarak belirlenen yılbaşı çekilişi öncesi konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran bilete verilen teselli ikramiyesi ve ödülü de bu kapsamda 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar sorusuyla araştırılıyor. İşte detaylar…