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TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat dizisi 110.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
23:56
TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat dizisi 110.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Teşkilat bu akşam 109. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin son bölümünde Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar.. Her yeni bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekran başında heyecanlandıran dizinin yeni bölümünden kareler görmek isteyeneler "Teşkilat yeni bölüm fragmanı" araştırmalarına başladı. İşte, Teşlikat 110. Bölüm fragman izle ekranı