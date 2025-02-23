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TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.02.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
18:11
TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon ve heyecan dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini üstlendiği, Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyicilerden tam not alıyor. Her hafta izlenen Teşkilat'ın merakla beklenen 133. bölümü, 23 Şubat 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu. İşte, dizinin yeni bölümünü HD izleme ekranı...