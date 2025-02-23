Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 23.02.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:11

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon ve heyecan dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini üstlendiği, Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyicilerden tam not alıyor. Her hafta izlenen Teşkilat'ın merakla beklenen 133. bölümü, 23 Şubat 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu. İşte, dizinin yeni bölümünü HD izleme ekranı...

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı yapım, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu hafta ise merakla beklenen 133. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı. 23 Şubat Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için detaylar haberin devamında…

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE

23 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ejder'in gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıyadır. Korkut ise Akif Başkan'ın emriyle büyük bir karar vermek zorunda kalır. Görev için Ejder'i oradan çıkarması gereken Korkut, Altay'ı vurur. Korkut her ne kadar Ejder'i kurtarmış olsa da yine şüphelerin hedefindedir.

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Operasyon uğruna en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un ne olursa olsun deşifre olmaması gerekmektedir. Altay hedefinden kaçan Ejder'in peşine düşer.

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Makinist'ten öğrendiği bilgilerle düşmanının ismi onun için netleşir. Kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır.

SON DAKİKA