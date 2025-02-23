TEŞKİLAT 133. BÖLÜM İZLE | 23 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı yapım, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu hafta ise merakla beklenen 133. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı. 23 Şubat Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için detaylar haberin devamında…