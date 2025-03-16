TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.