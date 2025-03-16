Haberler
Yaşam
TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça
Giriş Tarihi: 16.03.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
19:15
TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça
Teşkilat 136. bölümüyle izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her Pazar akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta, Neslihan panzehri Selen'e ulaştırırken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırıyor. Selen'i kurtarmak için kendini tehlikeye atan Neslihan'ı korumak ise Altay'a düşüyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı yapımda, bu bölümde neler olacağı büyük merak konusu. İşte Teşkilat son bölüm tek parça izle detayları…