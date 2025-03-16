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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça
Giriş Tarihi: 16.03.2025 19:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 19:15

TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

Teşkilat 136. bölümüyle izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Her Pazar akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta, Neslihan panzehri Selen'e ulaştırırken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırıyor. Selen'i kurtarmak için kendini tehlikeye atan Neslihan'ı korumak ise Altay'a düşüyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı yapımda, bu bölümde neler olacağı büyük merak konusu. İşte Teşkilat son bölüm tek parça izle detayları…

TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle gündemde! Bu bölümde, Akif Başkan'ın talimatıyla Korkut, Sofia'nın katili olan Kraliçe'nin izini sürmeye başlar. Peki, izleyicileri bu hafta neler bekliyor? İşte Teşkilat 136. bölüm izle detayları…

TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 16 Mart Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölüm izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır.

TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır.

TEŞKİLAT 136. BÖLÜMÜ İZLE SAYFASI! TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle,tek parça

Kraliçe'nin yeni planlarını öğrenen Teşkilat Altay sayesinde bu planları bozmayı hedefler. Neslihan ve Altay verdikleri karar doğrultusunda ne Kraliçe'ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyecektir.