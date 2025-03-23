Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 22:57

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20:00'de 137. bölümüyle ekranlara geldi. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini yaptığı dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilerden yine tam not almayı başardı. Peki, merakla beklenen 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor? İşte tüm merak edilenler…

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin zorlu görevlerini ve karakterlerin kişisel mücadelelerini konu alan bu aksiyon dolu yapım, her hafta nefes kesen sahnelerle gündeme geliyor. Bugün yayınlanan 137. bölüm, hem gerilim yüklü anları hem de duygusal sahneleriyle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. İşte, dizinin merakla beklenen 138. bölüm fragmanı iile ilgili ayrıntılar...

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Selen'in ölümü Altay'ı derinden sarsarken, en büyük desteği yine Neslihan'dan gördü. Teşkilat, Selen'e dair tüm bilgilerin gizli kalmasına karar vererek Kraliçe'nin bir sonraki hamlesini beklemeye koyuldu.

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Öte yandan Sofia'yı öldüren Kate, Teşkilat'ın sürekli peşinde olduğunu hissederek giderek daha fazla huzursuzlanıyordu. Tufan, Selen hakkında bilgi almak istese de Altay sessiz kaldı ve hiçbir şey paylaşmadı.

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Kaçış yolları tükenen Kate, akıl hocasına danışarak izlenecek yeni yolu belirledi. Gelen talimat doğrultusunda Suriye'ye geçen Kate, bölgedeki terör liderleriyle bir araya gelerek büyük bir kaos planı yapmaya başladı. Böylece hem dikkatleri başka yöne çekecek hem de yeni bir kriz dalgası yaratacaktı.

.