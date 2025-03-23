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TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
22:57
TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in heyecanla takip edilen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20:00'de 137. bölümüyle ekranlara geldi. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini yaptığı dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilerden yine tam not almayı başardı. Peki, merakla beklenen 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi gelişmeler bekliyor? İşte tüm merak edilenler…