TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin zorlu görevlerini ve karakterlerin kişisel mücadelelerini konu alan bu aksiyon dolu yapım, her hafta nefes kesen sahnelerle gündeme geliyor. Bugün yayınlanan 137. bölüm, hem gerilim yüklü anları hem de duygusal sahneleriyle izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. İşte, dizinin merakla beklenen 138. bölüm fragmanı iile ilgili ayrıntılar...