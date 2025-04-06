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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 22:34

TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Teşkilat dizisinin 139. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekliyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak olayları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Fragman yayımlandığında, gelecek bölüme dair tüm detaylar netlik kazanacak. Peki, 139. bölümde neler olacak? İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler...

TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Teşkilat dizisinin 139. bölüm fragmanı, sevilen dizinin ekrana gelen son bölümünün hemen ardından araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu olurken, fragman yayımlandığında tüm sorular yanıt bulacak. Şimdilik izleyiciler, 139. bölümün gelişmelerini heyecanla bekliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 139. bölüm fragmanını aşağıdaki linkler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 6 Nisan 2025 Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay ve Neslihan, aldıkları önemli kararla düşmanlara karşı geri adım atmazlar. Ancak bu durum onların hayatını da tehlikeye sokmuştur.

Korkut, kurduğu planla nihayet Kraliçe ile yüz yüze gelmiştir. Bu karşılaşmadan memnun olmayan Kate ise Korkut'a kolay kolay güvenmez. Hamdi, Akif Başkan'ın uyarılarına rağmen tek başına hareket edip Ejder'in tuzağına düşer. Ejder, Hamdi'yi Korkut'a karşı kullanmayı hedefler.

TEŞKİLAT 139. BÖLÜM FRAGMANI | Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Altay ve Neslihan, uranyumun ülkelerine karşı kullanılmasını engellemeye çalışırlar. Bu yolda adım adım Kraliçe'ye yaklaşırken bırakılan ipuçları onlara yardımcı olacaktır.