Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 05:58

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

TRT 1 dizisi Teşkilat, 145. bölümüyle yine izleyenleri ekran başında buluşturdu. Aksiyonun dozunu iyice artıran son gelişmelerin ardından şimdi gözler 146. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin seyircileri, yeni bölümde karakterlerin nasıl bir yol izleyeceğini ve karşılarına çıkacak sürpriz olayları merakla bekliyor. Peki, Teşkilat 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'in tempolu yapımlarından Teşkilat, 145. bölüm sonrası heyecanın dozunu bir üst seviyeye taşıdı. İzleyiciler, yaşanan gelişmelerin ardından gözlerini merakla 146. bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin takipçileri, gelecek bölümde karakterleri nasıl bir yolculuğun beklediğini ve olayların nasıl şekilleneceğini araştırmaya başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Lucas'ı yakalayan Altay, düşmanların Gökpençe'ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Fakat Mathilda'nın adamlarının gelmesiyle Altay'ın işi zorlaşır. Onlar kazandıklarını düşünürken Altay'a yardım yetişir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Kate'in planlarını öğrenen Korkut adım adım onu takiptedir. Korkut diğer taraftan da Linda'ya yakın olmaya çalışır. Ejder'in onu deşifre etme ihtimali Korkut'u riskler almaya zorlar.

Hain planların tamamlanması için Türkiye'ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda'yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut'a büyük bir darbe indirmeye hazırlanır.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?