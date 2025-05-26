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Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
05:58
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 146. bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
TRT 1 dizisi Teşkilat, 145. bölümüyle yine izleyenleri ekran başında buluşturdu. Aksiyonun dozunu iyice artıran son gelişmelerin ardından şimdi gözler 146. bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin seyircileri, yeni bölümde karakterlerin nasıl bir yol izleyeceğini ve karşılarına çıkacak sürpriz olayları merakla bekliyor. Peki, Teşkilat 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?