TEŞKİLAT 159. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Teşkilat yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

TRT 1 dizisi Teşkilat, 158. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan bir ekibin hem iş hem de özel hayatı izleyiciye aktarılıyor. Şimdiden merak konusu olan 159. bölüm fragmanı, izleyicilerde heyecan uyandırdı. Peki, gelecek bölümde hangi gelişmeler yaşanacak?