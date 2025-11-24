Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TEŞKİLAT 159. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Teşkilat yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:03

TRT 1'in dizisi Teşkilat, bu akşam 158. bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı dizide olaylar aksiyon ve gerilim unsurlarıyla ilerledi. İzleyiciler, merakla beklenen 159. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen detaylar..

TRT 1 dizisi Teşkilat, 158. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan bir ekibin hem iş hem de özel hayatı izleyiciye aktarılıyor. Şimdiden merak konusu olan 159. bölüm fragmanı, izleyicilerde heyecan uyandırdı. Peki, gelecek bölümde hangi gelişmeler yaşanacak?

TEŞKİLAT 159. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesiyle buluşacağını sanarak gittiği adreste Rutkay'la karşılaşan Altay, kimliğinin deşifre olduğunu düşünür. Rutkay, onu konuşturmak için annesini rehin alır. Hilal ise şüpheleri ortadan kaldırmak adına Altay'a işkence yapmak zorunda kalır.

Bu durum Teşkilat'ın planıdır: Altay bilerek yakalanmıştır. İşkence altında yalnızca Rutkay'ın duymasını istedikleri bilgileri verir. Rutkay'ın yönlendirmesiyle Bulgaristan'da gizli kasaya götürülen Altay, oyunun gerçek amacını çözer ve planı bozmayı başarır. Şüpheleri dağılan Rutkay, Altay'ı annesine götürür ancak annesi onu tanımaz.

Diğer tarafta Bahar'ın vurulmasının ardından Korkut intikam peşine düşer. Ejder'in Korkut'un Teşkilat'a muhbir olduğunu söylemesiyle işler değişir. Cevher Başkan, Korkut'u durdurmak isterken yaşanan gerilime Dizdar uzaktan tanıklık eder.