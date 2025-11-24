Haberler
TEŞKİLAT 159. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Teşkilat yeni bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 00:03
TRT 1'in dizisi Teşkilat, bu akşam 158. bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı dizide olaylar aksiyon ve gerilim unsurlarıyla ilerledi. İzleyiciler, merakla beklenen 159. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. İşte yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen detaylar..